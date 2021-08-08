Необъективное отношение к россиянам на Олимпиаде не останется без внимания - Чернышенко

18:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не оставит без внимания ситуации, где политика оказалась выше объективной и справедливой оценки выступления российских спортсменов на Олимпийских играх. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В субботу Олимпийский комитет России обратился в Международную федерацию гимнастики по вопросу судейства выступления россиянки Дины Авериной в личном многоборье по художественной гимнастике. Российский пловец Евгений Рылов 30 июля победил на дистанции 200 метров на спине, после чего американец Райан Мёрфи заявил журналистам, что "заплыв не был чистым". Затем Мёрфи принес извинения.

"Безусловно, мы не оставим без внимания ситуации, где политика оказалась выше объективной и справедливой оценки выступления российских спортсменов. Вывод понятен и очевиден для всех - такое отношение к нашим атлетам недопустимо", - сказал Чернышенко.

"Совместно с Минспортом детально проанализируем результаты выступлений наших спортсменов. Будут приняты исчерпывающие меры по поддержке видов спорта, где мог бы быть результат выше. Акцент будет также сделан и на увеличении количества соревнований мирового уровня, проводимых в России", - отметил вице-премьер.