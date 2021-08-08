0
0
114
НОВОСТИ

Необъективное отношение к россиянам на Олимпиаде не останется без внимания - Чернышенко

18:38 08.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не оставит без внимания ситуации, где политика оказалась выше объективной и справедливой оценки выступления российских спортсменов на Олимпийских играх. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В субботу Олимпийский комитет России обратился в Международную федерацию гимнастики по вопросу судейства выступления россиянки Дины Авериной в личном многоборье по художественной гимнастике. Российский пловец Евгений Рылов 30 июля победил на дистанции 200 метров на спине, после чего американец Райан Мёрфи заявил журналистам, что "заплыв не был чистым". Затем Мёрфи принес извинения.

"Безусловно, мы не оставим без внимания ситуации, где политика оказалась выше объективной и справедливой оценки выступления российских спортсменов. Вывод понятен и очевиден для всех - такое отношение к нашим атлетам недопустимо", - сказал Чернышенко.

"Совместно с Минспортом детально проанализируем результаты выступлений наших спортсменов. Будут приняты исчерпывающие меры по поддержке видов спорта, где мог бы быть результат выше. Акцент будет также сделан и на увеличении количества соревнований мирового уровня, проводимых в России", - отметил вице-премьер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:30 08.08.2021
У дворца президента Кипра нашли и уничтожили подозрительный чемодан
0
33
19:07 08.08.2021
Осужденный за шпионаж американец Уилан освобожден из штрафного изолятора колонии
0
87
18:17 08.08.2021
Украинскую спортсменку вызовут в Минобороны за фото с россиянкой Ласицкене
0
153
17:36 08.08.2021
Столицу Тувы накрыл смог от лесных пожаров в соседних регионах - глава республики
0
188
17:11 08.08.2021
В Мозамбике у террористов отбили город спустя год после захвата
0
218
15:53 08.08.2021
Из-за погоды в Париже не смогли поднять олимпийский флаг
0
303
15:27 08.08.2021
Ирак призвал Литву и Белоруссию гуманно отнестись к мигрантам
0
326
15:00 08.08.2021
Оппозиция требует от властей Украины провести выборы в Донбассе
0
360
14:19 08.08.2021
Нафтали Беннет: "Ливану пора вести себя ответственно. Мы не потерпим обстрелов"
0
374
13:45 08.08.2021
Минобрнауки не будет заставлять студентов вакцинироваться
0
396

Возврат к списку