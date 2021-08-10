Крупный бизнес выступил за саморегулирование экосистем

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Российский союз промышленников и предпринимателей(СРПП) обратился к председателю ЦБ Эльвире Набибуллиной и главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с инициативой о введении системы саморегуляции для отечественных экосистем. Как считают эксперты РСПП, институт саморегулирования позволит установить сбалансированные правила, которые учтут позиции и крупных, и небольших игроков рынка. Об этом сообщается в статье от 10.07.2021, опубликованном в "Известиях".

Также союз выступил за введение налоговых льгот экосистемам и создание единой системы идентификации их клиентов. Специалисты предупреждают, что институт саморегулирования может привести к конфликту интересов.

Александр Мурычев в интервью “Известиям” заявил: “Саморегулирование экосистем позволило бы создать сбалансированные правила, которые учитывали бы мнение как крупных, так и мелких игроков. Сейчас на рынке, даже у больших компаний, которые претендуют на лидерство, есть серьезное напряжение: они боятся, что уже проигрывают зарубежным конкурентам. Поэтому крайне важно, чтобы новое регулирование не потопило ростки отечественного строительства экосистем и было лояльным к российским фирмам”.

Комментируя инициативы РСПП, ФАС заявил, что совет специалистов при службе занят разработкой базовых принципов добросовестного поведения на цифровых рынках, также организация занята пресечением нарушений антимонопольного законодательства цифровыми экосистемами и платформами.

В Минэкономразвития отметили, что совершенствование налогообложения должно стать одной из мер создания равных для конкуренции условий между отечественными и западными экосистемами.

Крупнейшие экосистемы «Сбер», «Яндекс», «Тинькофф», Ozon, Mail также ответили на запрос “Известий”. “Для успешного развития национальных игроков нужно в первую очередь ликвидировать налоговый и регуляторный арбитраж в пользу иностранных компаний”- говорит управляющий директор Ozon Сергей Беляков. По его мнению важно создать условия для развития всего цифрового рынка, а не отдельных игроков, другими словами сформировать честное и конкурентное регулирование.

В “Сбере”, комментируя инициативу СРПП подчеркнули, что “важнее всего ― не допустить наличия преференций у иностранных экосистем, поскольку регуляторные меры могут однобоко повлиять на российские компании, и при этом никак не затронуть зарубежные”.