На Украине лишь в трех школах изучают русский язык
19:45 01.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В 2022 году по сравнению с предыдущим число учащихся, изучавших русский язык в общеобразовательных учреждениях, уменьшилось более чем в 100 раз, с 454,8 тыс. в сентябре 2021 года до около 4 тыс. человек по состоянию на 1 сентября 2022 года. В 2023/2024 году количество школьников, изучающих русский язык как отдельный предмет, сократилось еще в пять раз — до менее чем 1 тыс. человек», — говорится в отчете.
Согласно приведенной статистике, количество школ, в которых изучается русский язык, — 3, количество классов — 45, общее количество учеников — 768. По словам, Креминя, «стремительный рост показателей изучающих украинский язык в школах, наблюдавшийся в последние годы, происходил, прежде всего, за счет уменьшения соответствующих показателей обучения на русском языке». При этом, говорится в отчете, процесс дерусификации общего среднего образования якобы не связан с изменением нормативно-правовой базы или с административным давлением.
НОВОСТИ
- 20:25 01.05.2024
- По центру Тбилиси начали шествия противники закона об иноагентах
- 20:10 01.05.2024
- Из-за взрыва «агробомбы» в Париже на манифестации пострадали семь полицейских
- 18:20 01.05.2024
- Несмотря на протесты Грузия намерена принять закон об иноагентах
- 18:00 01.05.2024
- В Нью-Йорке арестованы около 300 человек во время студенческих протестов
- 16:40 01.05.2024
- В Париже полиция применила газ против агрессивных демонстрантов
- 16:20 01.05.2024
- В Польше проходит антивоенная демонстрация против поддержки Киева
- 16:10 01.05.2024
- В Лионе на первомайском марше полиция применила водометы против демонстрантов
- 14:55 01.05.2024
- Зою Николаевну похоронили на Троекуровском кладбище
- 13:40 01.05.2024
- Жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка, выплатили более 2,6 млрд рублей
- 13:30 01.05.2024
- Из-за мощных вспышек на Солнце на Земле возможна магнитная буря 3 мая
Комментировать
комментарии(1)
0 Ответить
Михаил 20:43 01.05.2024
А в скольких школах России изучают украинский язык?
Комментировать