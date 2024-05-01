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НОВОСТИ

На Украине лишь в трех школах изучают русский язык

19:45 01.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Русский язык как отдельный предмет изучают лишь в трех школах Украины. Такую статистику привел языковый омбудсмен Украины Тарас Креминь в своем отчете, опубликованном на официальном сайте.

«В 2022 году по сравнению с предыдущим число учащихся, изучавших русский язык в общеобразовательных учреждениях, уменьшилось более чем в 100 раз, с 454,8 тыс. в сентябре 2021 года до около 4 тыс. человек по состоянию на 1 сентября 2022 года. В 2023/2024 году количество школьников, изучающих русский язык как отдельный предмет, сократилось еще в пять раз — до менее чем 1 тыс. человек», — говорится в отчете.

Согласно приведенной статистике, количество школ, в которых изучается русский язык, — 3, количество классов — 45, общее количество учеников — 768. По словам, Креминя, «стремительный рост показателей изучающих украинский язык в школах, наблюдавшийся в последние годы, происходил, прежде всего, за счет уменьшения соответствующих показателей обучения на русском языке». При этом, говорится в отчете, процесс дерусификации общего среднего образования якобы не связан с изменением нормативно-правовой базы или с административным давлением.



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комментарии(1)

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Михаил 20:43 01.05.2024

А в скольких школах России изучают украинский язык?

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