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НОВОСТИ

Президент назначил командующих четырех военных округов

17:00 15.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Герой России генерал-полковник Александр Лапин возглавил Ленинградский военный округ, генерал-полковник Сергей Кузовлев — войска Московского. Должности приводятся в опубликованном на сайте Кремля перечне участников встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Лапин ранее занимал должность первого заместителя — начальника штаба сухопутных войск. Кузовлев возглавлял Южный военный округ.

В свою очередь, герой России генерал-полковник Геннадий Анашкин стал врио командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант Александр Санчик — войсками Восточного.  Анашкин до назначения был командующим 8-й гвардейской общевойсковой армией. Санчик занимал должность начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа.

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