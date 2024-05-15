Президент назначил командующих четырех военных округов

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Герой России генерал-полковник Александр Лапин возглавил Ленинградский военный округ, генерал-полковник Сергей Кузовлев — войска Московского. Должности приводятся в опубликованном на сайте Кремля перечне участников встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Лапин ранее занимал должность первого заместителя — начальника штаба сухопутных войск. Кузовлев возглавлял Южный военный округ.

В свою очередь, герой России генерал-полковник Геннадий Анашкин стал врио командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант Александр Санчик — войсками Восточного. Анашкин до назначения был командующим 8-й гвардейской общевойсковой армией. Санчик занимал должность начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа.