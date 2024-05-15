Трамп согласился на дебаты с Байденом в предложенные им даты
17:40 15.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-президент США Дональд Трамп выразил готовность провести дебаты с действующим главой государства Джо Байденом после того, как американские СМИ сообщили о предложении штаба Байдена провести их дважды накануне ноябрьских выборов.
«Я готов и хочу провести дебаты с продажным Джо Байденом в две предложенные даты в июне и в сентябре, — написал он на своей странице в соцсети Truth Social. — Только скажите, когда, и я буду на месте».
Трамп при этом считает, что дебатов должно быть больше и что одна из встреч должна пройти перед широкой аудиторией, но «Байден, видимо, боится больших собраний людей».
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