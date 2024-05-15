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Покушение на Фицо Путин назвал чудовищным преступлением, не имеющим оправданий

19:20 15.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Покушение на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо не имеет оправданий, это чудовищное преступление. Телеграмму с таким заявлением президент РФ Владимир Путин направил словацкой коллеге Зузане Чапутовой, выразив также пожелания выздоровления Фицо.

«С негодованием узнал о покушении на жизнь председателя правительства Словацкой Республики Роберта Фицо. Это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий», — написал Путин, его телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Знаю Роберта Фицо как мужественного и сильного духом человека. Очень надеюсь, что эти качества помогут ему выстоять в этой тяжелой ситуации, — обратился российский лидер. — Прошу передать ему слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления».

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