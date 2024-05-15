Америка сейчас не рассматривает идею соглашения с КНР по неприменению первыми ядерного оружия - Госдеп
18:35 15.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация США не рассматривает сейчас возможность закрепления с Китаем на двусторонней основе принципа неприменения первым ядерного оружия. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.
По ее словам, американской стороне «нужно подумать об этом в рамках межведомственного взаимодействия». «Но на данном этапе мы не рассматриваем эту идею и не меняем сейчас нашу политику», — сказала Дженкинс на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, отвечая на вопрос о возможности закрепления такого принципа.
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