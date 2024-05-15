Совершивший покушение на премьера Словакии задержан
18:23 15.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава государства, согласно информации телеканала, призвала сограждан воздержаться от поспешных выводов в связи с произошедшим и дождаться заключения полиции, которая возбудила уголовное дело.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого было совершено покушение в городе Гандлова, получил несколько ранений, его жизнь в опасности. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице главы правительства в соцсети.
«На Роберта Фицо сегодня было совершено покушение. Он получил несколько огнестрельных ранений и сейчас находится в опасном для жизни состоянии», — сказано в тексте.
Согласно сообщению на странице премьера, его отправили вертолетом в больницу города Банска-Бистрица в центральной части Словакии. Госпитализация в Братиславу заняла бы слишком долгое время, а Фицо была необходима срочная операция. «Все будет решено в ближайшие часы», — говорится в документе.
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