В Нью-Йорке арестованы около 300 человек во время студенческих протестов

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Нью-Йорка арестовала около 300 человек 30 апреля во время студенческих протестов в Колумбийском университете в поддержку Палестины. Об этом заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс на пресс-конференции.



«Мы (полицейские — прим. ТАСС) вошли и провели операцию <…>. Около 300 человек были арестованы в Колумбийском университете», — сказал он.



По словам мэра, во время задержаний никто не пострадал. При этом Адамс отметил, что среди протестующих могли быть провокаторы. «И вчера мы указали на этих внешних игроков <…>, пытающихся создать хаос», — добавил он.



