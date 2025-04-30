МУС невозможно реформировать, лучше «прикрыть эту лавочку» — бывший эксперт СПЧ ООН
18:40 30.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный уголовный суд (СУД) отличается крайней степенью предвзятости и служит интересам западных стран, «эту лавочку лучше прикрыть», так как она не подлежит реформированию. Такое мнение выразил американский юрист-международник, бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) Альфред де Зайас.
По его оценкам, с момента начала работы в 2002 году МУС демонстрирует «вопиющую предвзятость и непрофессионализм». Юрист признает, что идея МУС была хорошей, орган мог бы служить человечеству. «Увы, МУС в основном служит интересам Запада — Европы и США (даже несмотря на то, что США так и не ратифицировали Римский статут, но их влияние очень велико)», — указал эксперт на своей странице в Х. В связи с этим он считает неудивительным, что некоторые страны, такие как Венгрия, решили выйти из состава судебной инстанции. «Массовый выход из МУС необходим, поскольку он не подлежит реформированию. Лучше прикрыть эту лавочку», — добавил юрист.
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