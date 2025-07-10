ВС РФ подошли к пригороду Северска, ВСУ в спешке укрепляют город — Марочко
09:20 10.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военнослужащие за последние несколько суток существенно продвинулись у Северска ДНР, до пригорода осталось менее 1 км. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, Киев в спешке наращивает группировку в Северске.
«За последние несколько суток ВС РФ осуществили успешный маневр и полностью заняли сразу две лесополосы севернее Чубаровского пруда, расположенного восточнее Северска в ДНР. В результате рывка расстояние до города на одном из участков фронта сократилось до 900 м», — сказал он.
Марочко отметил, что на данный момент у города идут ожесточенные бои. Киев «в срочном порядке» наращивает группировку ВСУ в Северске для стабилизации ситуации.
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