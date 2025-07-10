Россиян и китайцев проверили на допинг вдвое чаще других перед ЧМ по водным видам спорта
09:32 10.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спортсменов из России и Китая в два раза чаще проверяли на допинг перед началом чемпионата мира по водным видам спорта, чем атлетов из других стран. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации водных видов спорта.
Среднее количество тестов на одного пловца из Китая составило 8,80, из России — 8,20. Следом идут атлеты из США (4,13), Австралии (4,00), Франции (3,60), Италии (3,50), Венгрии (3,30), Японии (2,80), Канады (2,40) и Великобритании (2,20).
Начиная с 1 января 2025 года у спортсменов, которые примут участие в чемпионате мира по водным видам спорта, было взято 4 018 тестов на допинг. Атлеты, получившие нейтральный статус, были протестированы минимум по четыре раза за последний год.
Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены выступят на турнире в нейтральном статусе.
НОВОСТИ
- 09:20 10.07.2025
- ВС РФ подошли к пригороду Северска, ВСУ в спешке укрепляют город — Марочко
- 09:05 10.07.2025
- США возобновили некоторые поставки вооружений Украине — Associated Press
- 09:00 10.07.2025
- За ночь над регионами РФ и акваторией Черного моря сбиты 14 украинских БПЛА
- 21:05 09.07.2025
- Четыре страны ЕС потребовали от Брюсселя вернуть квоты на ввоз сельхозпродукции из Украины, существовавшие до начала конфликта
- 20:50 09.07.2025
- Экс-президента Южной Кореи суд постановил повторно взять под стражу
- 19:15 09.07.2025
- Марин Ле Пен не смогла оспорить в ЕСПЧ свое отстранение парижским судом от участия в выборах
- 19:00 09.07.2025
- Открывающийся в скором времени аэропорт Геленджика пока сможет принимать не более трех рейсов в день - гендиректор
- 18:40 09.07.2025
- Белый дом уведомил госкомиссию США по высшему образованию о несоответствии Гарварда ряду стандартов - СМИ
- 17:54 09.07.2025
- Сервис бесконтактной оплаты топлива на заправках «Роснефти» работает уже в 41 регионе
- 17:40 09.07.2025
- 5-летний мальчик, пострадавший при атаке ВСУ на курский пляж, умер
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать