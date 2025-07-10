Россиян и китайцев проверили на допинг вдвое чаще других перед ЧМ по водным видам спорта

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спортсменов из России и Китая в два раза чаще проверяли на допинг перед началом чемпионата мира по водным видам спорта, чем атлетов из других стран. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации водных видов спорта.

Среднее количество тестов на одного пловца из Китая составило 8,80, из России — 8,20. Следом идут атлеты из США (4,13), Австралии (4,00), Франции (3,60), Италии (3,50), Венгрии (3,30), Японии (2,80), Канады (2,40) и Великобритании (2,20).

Начиная с 1 января 2025 года у спортсменов, которые примут участие в чемпионате мира по водным видам спорта, было взято 4 018 тестов на допинг. Атлеты, получившие нейтральный статус, были протестированы минимум по четыре раза за последний год.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены выступят на турнире в нейтральном статусе.