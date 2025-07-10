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НОВОСТИ

США возобновили некоторые поставки вооружений Украине — Associated Press

09:05 10.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Дональда Трампа возобновила поставки Киеву некоторых видов вооружений, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По их сведениям, сейчас на Украину направляются снаряды калибра 155 мм и высокоточные боеприпасы GMLRS. Ранее американские СМИ сообщали, что в момент приостановки передачи Украине военной помощи оружие уже находилось на складах в Польше. Когда именно вооружения возобновили движение в сторону Украины, агентство не уточняет.

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