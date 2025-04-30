Новая военная помощь США Украине будет считаться взносом в совместный инвестфонд — Шмыгаль

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новая военная помощь США Украине будет считаться взносом Вашингтона в совместный инвестфонд. С таким заявлением в эфире всеукраинского телемарафона выступил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Соглашение о недрах с США будет абсолютно партнерским: инвестиционный фонд будет иметь 50/50 доли управления и наполнения. Взносы будут осуществляться в денежной форме, а американская сторона сможет зачислять новую военную помощь в качестве взноса в фонд», — сказал он.

Украина будет передавать 50% процентов доходов с новых лицензий и ренты на добычу полезных ископаемых в общий инвестиционный фонд с США в рамках соглашения о недрах.

«Украина сохраняет за собой контроль над всеми ресурсами, то есть недра, инфраструктура, природные ресурсы не являются частью или условием этого фонда этого соглашения. Украина лишь осуществляет взнос с новых лицензий, с новой ренты на полезные ископаемые, это будет наш взнос, 50% мы будем отдавать в этот фонд», — заявил Шмыгаль в эфире украинского телеканала «Рада».