Новая военная помощь США Украине будет считаться взносом в совместный инвестфонд — Шмыгаль
17:12 30.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новая военная помощь США Украине будет считаться взносом Вашингтона в совместный инвестфонд. С таким заявлением в эфире всеукраинского телемарафона выступил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
«Соглашение о недрах с США будет абсолютно партнерским: инвестиционный фонд будет иметь 50/50 доли управления и наполнения. Взносы будут осуществляться в денежной форме, а американская сторона сможет зачислять новую военную помощь в качестве взноса в фонд», — сказал он.
Украина будет передавать 50% процентов доходов с новых лицензий и ренты на добычу полезных ископаемых в общий инвестиционный фонд с США в рамках соглашения о недрах.
«Украина сохраняет за собой контроль над всеми ресурсами, то есть недра, инфраструктура, природные ресурсы не являются частью или условием этого фонда этого соглашения. Украина лишь осуществляет взнос с новых лицензий, с новой ренты на полезные ископаемые, это будет наш взнос, 50% мы будем отдавать в этот фонд», — заявил Шмыгаль в эфире украинского телеканала «Рада».
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