РСФСР больше всех положила на алтарь Победы, заявил Путин
19:20 30.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все народы Советского Союза внесли огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, но РСФСР в силу своего масштаба внесла максимальный вклад. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Россия в составе Советского Союза тогда называлась РСФСР, <…> потери РСФСР составили около 70%. Поэтому мы всегда подчеркиваем, все народы Советского Союза внесли огромный вклад, никто себя не жалел, все работали на общую Победу, но, конечно, Российская Федерация в силу ее масштабов внесла максимальный вклад в эту Победу. И больше всего положила на алтарь этой Победы своих сынов и дочерей, которые погибли, защищая Родину и защищая наше будущее», — сказал глава государства на встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».
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