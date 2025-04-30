0
0
1
НОВОСТИ

РСФСР больше всех положила на алтарь Победы, заявил Путин

19:20 30.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все народы Советского Союза внесли огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, но РСФСР в силу своего масштаба внесла максимальный вклад. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Россия в составе Советского Союза тогда называлась РСФСР, <…> потери РСФСР составили около 70%. Поэтому мы всегда подчеркиваем, все народы Советского Союза внесли огромный вклад, никто себя не жалел, все работали на общую Победу, но, конечно, Российская Федерация в силу ее масштабов внесла максимальный вклад в эту Победу. И больше всего положила на алтарь этой Победы своих сынов и дочерей, которые погибли, защищая Родину и защищая наше будущее», — сказал глава государства на встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:40 30.04.2025
МУС невозможно реформировать, лучше «прикрыть эту лавочку» — бывший эксперт СПЧ ООН
0
129
18:00 30.04.2025
Трамп утверждает, что спад в экономике США связан с политикой Байдена
0
177
17:32 30.04.2025
С 2026 года использование семян из РФ станет условием гранта на семеноводство — Мишустин
0
200
17:12 30.04.2025
Новая военная помощь США Украине будет считаться взносом в совместный инвестфонд — Шмыгаль
0
268
17:00 30.04.2025
Украина и США в ближайшие сутки подпишут соглашение об ископаемых — премьер-министр
0
255
16:32 30.04.2025
Житель Сочи осужден на 12 лет за передачу другу из полиции Украины данных о дислокации ПВО
0
267
16:12 30.04.2025
Действия ЕНП во главе с Вебером ведут к войне в Европе — Сийярто
0
329
16:00 30.04.2025
Суд Испании объявил секретным расследование блэкаута на предмет «акта саботажа»
0
308
15:47 30.04.2025
Лучшие дрифтеры соберутся в Москве на фестиваль No Drift No Fest
0
272
15:32 30.04.2025
Сирия стремится к сбалансированным отношениям с РФ, основанным на уважении — глава МИД
0
318

Возврат к списку