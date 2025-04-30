РСФСР больше всех положила на алтарь Победы, заявил Путин

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все народы Советского Союза внесли огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, но РСФСР в силу своего масштаба внесла максимальный вклад. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Россия в составе Советского Союза тогда называлась РСФСР, <…> потери РСФСР составили около 70%. Поэтому мы всегда подчеркиваем, все народы Советского Союза внесли огромный вклад, никто себя не жалел, все работали на общую Победу, но, конечно, Российская Федерация в силу ее масштабов внесла максимальный вклад в эту Победу. И больше всего положила на алтарь этой Победы своих сынов и дочерей, которые погибли, защищая Родину и защищая наше будущее», — сказал глава государства на встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».