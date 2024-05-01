Жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка, выплатили более 2,6 млрд рублей

13:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пострадавшие от паводка жители Оренбургской области уже получили выплаты на сумму более 2,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в своем телеграм-канале.



«На 1 мая оренбуржцам выплачено 2 млрд 613,81 млн рублей. От жителей поступило 480 200 заявлений», — говорится в сообщении.



Уточняется, что выплаты были одобрены 128 428 жителям.



