Премьер Словакии ранен в городе Гандлова — вице-спикер парламента

16:34 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранен после заседания правительства, которое состоялось в городе Гандлова в западной части республики. Об этом сообщило информационное агентство TASR со ссылкой на вице-спикера Национального совета (парламента) Словакии Любоша Блаху.

«После завершения заседания правительства в Гандлове был ранен премьер Роберт Фицо», — привело агентство слова вице-спикера парламента.