Макрон заявил о невозможности навязать демократию извне силой оружия

10:32 Источник: Эхо Москвы

Эммануэль Макрон заявил о невозможности навязать демократию силой оружия извне. Это, по его словам, показывает опыт Афганистана В качестве примера он привел также события в Ираке и Ливии.

В эфире телеканала TF1 Макрон подчеркнул, что демократия — это проявление народной воли, способность выдвигать из своей среды руководителей и следствие длительных исторических процессов. Эхо Москвы