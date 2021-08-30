Макрон заявил о невозможности навязать демократию извне силой оружия
10:32 30.08.2021 Источник: Эхо Москвы
Эммануэль Макрон заявил о невозможности навязать демократию силой оружия извне. Это, по его словам, показывает опыт Афганистана В качестве примера он привел также события в Ираке и Ливии.
В эфире телеканала TF1 Макрон подчеркнул, что демократия — это проявление народной воли, способность выдвигать из своей среды руководителей и следствие длительных исторических процессов. Эхо Москвы
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