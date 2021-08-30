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В КНДР, возможно, запустили ядерный реактор в Йонбене - WSJ

15:00 30.08.2021 Источник: Эхо Москвы

В Северной Корее, возможно, запустили ядерный реактор в Йонбене, который производит плутоний. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на доклад Международного агентства по атомной энергии. В нем говорится о некоторых признаках, указывающих на работу реактора, в том числе о сбросе охлаждающей воды.

Реактор не работал с декабря 2018-го года до начала июля этого года. Специалисты МАГАТЭ отметили, что действия КНДР вызывают глубокую тревогу.

Ранее Пхеньян обещал демонтировать ядерные объекты в Йонбене.  Эхо Москвы

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