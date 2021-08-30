В КНДР, возможно, запустили ядерный реактор в Йонбене - WSJ
15:00 30.08.2021 Источник: Эхо Москвы
В Северной Корее, возможно, запустили ядерный реактор в Йонбене, который производит плутоний. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на доклад Международного агентства по атомной энергии. В нем говорится о некоторых признаках, указывающих на работу реактора, в том числе о сбросе охлаждающей воды.
Реактор не работал с декабря 2018-го года до начала июля этого года. Специалисты МАГАТЭ отметили, что действия КНДР вызывают глубокую тревогу.
Ранее Пхеньян обещал демонтировать ядерные объекты в Йонбене. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 16:12 30.08.2021
- Папа Римский сообщил, что не умер благодаря медбрату - радио
- 16:00 30.08.2021
- Путин усомнился в версии убийства митрополита Филиппа Малютой Скуратовым в 1569 году
- 15:32 30.08.2021
- В Кремле не видят большой проблемы в участии мигрантов в массовых конфликтах
- 15:25 30.08.2021
- Трудовых мигрантов на криминал толкает бытовая неустроенность, считает Тимофей Баженов
- 15:12 30.08.2021
- Талибы намерены установить полный контроль над аэропортом в Кабуле во вторник - ТВ
- 14:32 30.08.2021
- Нападки на личность Сталина являются частью атаки на итоги Второй мировой войны - Лавров
- 14:12 30.08.2021
- В Москве зарегистрировали 50 смертей из-за коронавируса за сутки, это минимум с 5 апреля
- 14:07 30.08.2021
- Собянин осмотрел новый корпус международного медкластера в Сколково
- 14:00 30.08.2021
- Дачную амнистию предлагается продлить и расширить - Крашенинников
- 13:32 30.08.2021
- За срыв поставок оружия Индия введет штрафы для зарубежных компаний - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать