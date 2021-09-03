Сбер предлагает предпринимателям рассрочку до 30 дней на B2B-покупки

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Улучшенный Сбером сервис «Бизнес-покупки в рассрочку и кредит» для корпоративных клиентов, теперь дает возможность взять рассрочку до 30 дней, что позволяет клиентам предпринимателям приобретать или оплачивать заказы на сайтах своих деловых партнеров не только в кредит, но и в рассрочку - сообщил заместитель председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

Главные преимущества сервиса скорость, простота и доступность, к сервису, запущенному летом 2020 года уже подключены основеные корпоративные клиенты банка, которые развивают e-commerce в B2B-сегменте и создают собственные онлайн-площадки по продаже своих товаров или услуг. Их клиентам — компаниям малого бизнеса — достаточно добавить интересующие товары или услуги в корзину и выбрать пункт «Купить в кредит» или «Купить в рассрочку». Авторизация в системе осуществляется моментально — по СберБизнес ID. Решение по кредиту принимается онлайн за три минуты, поручители и залог не требуются, подписание и оплата платежа также производится в формате онлайн. Кредитные средства направляются на оплату заказа, при этом формировать платёжные поручения вручную не требуется. Сервис доступен в режиме 24/7.

По мнению Анатолия Попова, сервис полезен и продавцам и покупателям, так как имеет ряд взаимно удобных опций, например продавцам - крупным компаниям, развивающим свои онлайн-маркетплейсы, — он помогает привлечь новых клиентов, а покупателям - их клиентам - дает возможность оплатить заказ даже при нулевом балансе счета, оформив кредит или рассрочку без залога и поручителей. В целом экспертом отмечается востребованность сервиса, он прогнозирует рост востребованности данной услуги предпринимателями.

Подробнее о “Бизнес-покупки в рассрочку и кредит” можно узнать на сайте банка.