Поводу участия в неделе высокого уровня Генассамблеи талибы пока не обращались к ООН
22:10 09.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Соответствующие решения принимает аккредитационный комитет. Если поступит такое обращение, то решение будет принимать это достойное собрание", - сказал он.
Дюжаррик отметил, что талибы пока не связывались с ООН насчет своего представительства во всемирной организации после формирования правительства, а контакты с эмиссарами движения продолжаются лишь на рабочем уровне непосредственно в Афганистане.
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