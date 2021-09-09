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Поводу участия в неделе высокого уровня Генассамблеи талибы пока не обращались к ООН

22:10 09.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение о представительстве Афганистана на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН может быть принято аккредитационным комитетом до ее начала 21 сентября, однако обращений от радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на данный счет пока не поступало. Об этом сообщил в четверг на брифинге представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Соответствующие решения принимает аккредитационный комитет. Если поступит такое обращение, то решение будет принимать это достойное собрание", - сказал он.

Дюжаррик отметил, что талибы пока не связывались с ООН насчет своего представительства во всемирной организации после формирования правительства, а контакты с эмиссарами движения продолжаются лишь на рабочем уровне непосредственно в Афганистане.

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