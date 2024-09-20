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НОВОСТИ

Власти ФРГ оснастят правительственные самолеты системой защиты от ракет — Spiegel

18:00 20.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти ФРГ намерены оснастить три правительственных самолета A350 специальной системой защиты от ракет. Об этом сообщил журнал Spiegel со ссылкой на источники.

По информации издания, Минобороны Германии до конца года направит в бюджетный комитет Бундестага соответствующий запрос с просьбой выделить на это госсредства. Тремя лайнерами пользуются прежде всего президент Франк-Вальтер Штайнмайер, канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок. Фюзеляжи самолетов будут оснащены специальной инфракрасной системой, которая посредством лазерных импульсов может выводить из строя боеголовки приближающихся ракет. Это позволит руководству ФРГ летать над такими странами, как, например, Мали, в воздушном пространстве которых существует угроза попасть под обстрел.

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