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НОВОСТИ

Израиль считает теперь любого радикала «Хезболлах» легитимной целью — офис Нетаньяху

22:00 20.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль перешел на новый уровень противостояния с ливанским шиитским движением «Хезболлах», прежние красные линии не действуют, любой радикал теперь законная цель для израильской стороны. С таким заявлением выступил советник в офисе израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

«После включения безопасного возвращения жителей севера в свои дома в цели войны Израиль перешел на новый уровень противостояния. Больше нет прошлых красных линий, и каждый террорист „Хезболлах“ или любой другой враждебной силы севернее наших границ отныне является легитимной целью, и если не откажется от нападения на Израиль, он может быть уничтожен», — написал он в своем телеграм-канале.

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