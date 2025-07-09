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Силы ПВО за ночь сбили 86 украинских БПЛА над регионами РФ

09:00 09.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 86 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 23 над территорией Курской области, 16 над территорией Брянской области, 15 над территорией Тульской области, 12 над территорией Белгородской области, 12 над территорией Орловской области; 4 над территорией Московского региона, в том числе 2 БПЛА, летевших на Москву; 2 над территорией Смоленской области, 1 над территорией Воронежской области и 1 над территорией Рязанской области», — сообщили там.

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