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Бойцы РФ вытесняют ВСУ с северо-западных окраин Купянска, сообщил Марочко

09:20 09.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие, проводя активные накаты, вытесняют подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с их позиций на северо-западных окраинах Купянска Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«ВС РФ вытесняют противника с окраин Купянска. <…> В ходе активных накатов на украинские позиции, расположенные на северо-западных окраинах Купянска, ВС РФ выдавили часть украинских боевиков с занимаемых рубежей. Большая часть Московки, которая, по сути, является окраиной Купянска, перешла в так называемую серую зону. Межпозиционное пространство в данном районе составляет до 1,5 км», — сказал он.

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