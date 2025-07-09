В США начали уголовное расследование в отношении экс-глав ЦРУ и ФБР
10:05 09.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральное бюро расследований (ФБР) расследует нарушения, которые могли допустить экс-директор ЦРУ Джон Бреннан и бывший глава ФБР Джеймс Коми при изучении связей президента США Дональда Трампа с Россией и якобы вмешательства Москвы в выборы 2016 года. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники в американском Минюсте.
По их сведениям, ФБР изучит в том числе возможную дачу ими ложных показаний в Конгрессе США. Нынешний директор ЦРУ Джон Рэтклифф передал главе ФБР Кэшу Пателу свидетельства нарушений, которые допускал Бреннан. Федеральное бюро расследований предполагает, что Бреннан и Коми могли вступить в преступный сговор.
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