В США начали уголовное расследование в отношении экс-глав ЦРУ и ФБР

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральное бюро расследований (ФБР) расследует нарушения, которые могли допустить экс-директор ЦРУ Джон Бреннан и бывший глава ФБР Джеймс Коми при изучении связей президента США Дональда Трампа с Россией и якобы вмешательства Москвы в выборы 2016 года. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники в американском Минюсте.

По их сведениям, ФБР изучит в том числе возможную дачу ими ложных показаний в Конгрессе США. Нынешний директор ЦРУ Джон Рэтклифф передал главе ФБР Кэшу Пателу свидетельства нарушений, которые допускал Бреннан. Федеральное бюро расследований предполагает, что Бреннан и Коми могли вступить в преступный сговор.