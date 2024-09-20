Развитие экономического сотрудничества с РФ отвечает интересам Венгрии — Сийярто
18:40 20.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Развитие экономического сотрудничества с Россией в не затронутых санкциями сферах отвечает национальным интересам Будапешта. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания российско-венгерской межправительственной комиссии.
«Развитие экономического сотрудничества между Венгрией и Россией в областях, не затронутых международными санкциями, отвечает национальным экономическим, стратегическим интересам и интересам безопасности», — приводит слова Сийярто госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач на своей странице в соцсети X.
Глава МИД Венгрии также подчеркнул, что «в то время как многие европейские страны продолжают тайно вести бизнес с Россией, Будапешт делает это открыто».
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