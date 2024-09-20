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НОВОСТИ

Бербок заявила, что без поддержки Запада Украине настанет конец

22:40 20.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия продолжит оказывать помощь Киеву, в том числе военную, столько, сколько будет продолжаться конфликт.

«Потому что иначе это будет конец Украины», — сказала Бербок во время предвыборного мероприятия «зеленых» в Потсдаме. «Если мы в это время не поддержим Украину, то тогда наступит конец Украине, а этого мы не допустим», — добавила Бербок, слова которой приводит агентство DPA.

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