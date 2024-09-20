Бербок заявила, что без поддержки Запада Украине настанет конец
22:40 20.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия продолжит оказывать помощь Киеву, в том числе военную, столько, сколько будет продолжаться конфликт.
«Потому что иначе это будет конец Украины», — сказала Бербок во время предвыборного мероприятия «зеленых» в Потсдаме. «Если мы в это время не поддержим Украину, то тогда наступит конец Украине, а этого мы не допустим», — добавила Бербок, слова которой приводит агентство DPA.
НОВОСТИ
- 22:00 20.09.2024
- Израиль считает теперь любого радикала «Хезболлах» легитимной целью — офис Нетаньяху
- 21:20 20.09.2024
- Глава МИД Польши отказался от своих слов о Крыме
- 20:40 20.09.2024
- Армия Израиля подтвердила ликвидацию в Бейруте командира «Хезболлах» Акиля
- 20:00 20.09.2024
- Энергодар подвергся атаке ВСУ, поврежден трансформатор, создана угроза безопасности ЗАЭС
- 19:20 20.09.2024
- Россия выражает протест из-за давления Украины на участников генассамблеи FIDE — Филатов
- 18:40 20.09.2024
- Развитие экономического сотрудничества с РФ отвечает интересам Венгрии — Сийярто
- 18:00 20.09.2024
- Власти ФРГ оснастят правительственные самолеты системой защиты от ракет — Spiegel
- 17:32 20.09.2024
- В районе ЗАЭС ежедневно фиксируют полеты до 62 украинских БПЛА — Ульянов
- 17:12 20.09.2024
- Светлана Захарова стала и. о. ректора Московской государственной академии хореографии
- 17:00 20.09.2024
- Болгария потребует от ЕС прекратить ввоз украинских яиц — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать