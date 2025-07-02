На Кубани мужчина осужден на 13 лет колонии за передачу СБУ данных о подлодках
15:12 02.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Краснодарский краевой суд признал виновным в государственной измене 51-летнего гражданина РФ, который передавал Службе безопасности Украины информацию о расположении подводных лодок, он приговорен к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщили журналистам в прокуратуре Краснодарского края.
″Краснодарский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего гражданина России Сергея Маклакова. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена). С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил Маклакова к 13 годам с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год″, — говорится в сообщении надзорного ведомства в телеграм-канале.
Установлено, что осужденный имел цель противодействовать проведению специальной военной операции, весной 2023 года установил связь с представителем Службы безопасности Украины. Он получил от них средства связи и передачи данных: роутеры и сим-карты, спрятал их в гараже в Новороссийске. В 2024 году он собирал и передавал в СБУ информацию о расположении подводных лодок.
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