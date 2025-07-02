Зеленский лишил гражданства Украины предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский лишил гражданства Украины предстоятеля Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Онуфрия. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

По данным, опубликованным в телеграм-канале спецслужбы, Онуфрий лишен гражданства по материалам СБУ. Уточняется, что соответствующий указ подписал Зеленский.