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НОВОСТИ

Зеленский лишил гражданства Украины предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия

16:00 02.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский лишил гражданства Украины предстоятеля Украинской православной церкви (УПЦ)  митрополита Онуфрия. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

По данным, опубликованным в телеграм-канале спецслужбы, Онуфрий лишен гражданства по материалам СБУ. Уточняется, что соответствующий указ подписал Зеленский.

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