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Эрдоган может вновь баллотироваться в президенты Турции, считает его советник

15:32 02.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган может баллотироваться на новый срок без принятия новой конституции либо внесения поправок в действующую. Для этого необходимо принятие парламентом решения о проведении досрочных выборов в последнем квартале 2027 года, считает главный советник по правовым вопросам турецкого лидера Мехмет Учум.

«Нет необходимости в новой конституции или поправках к действующей для того, чтобы президент Эрдоган баллотировался на новый срок. В действующем основном законе предусмотрена такая возможность. <…> Если Великое национальное собрание Турции решит провести выборы голосами не менее 360 депутатов и если президент Эрдоган сделает соответствующий выбор, он будет баллотироваться в последний раз», — написал правовед в соцсети X.

В правящей Партии справедливости и развития, которую возглавляет Эрдоган, ранее говорили о возможности выдвижения действующего президента на третий срок. Сам Эрдоган при этом заявлял, что у него нет намерений переизбираться.

Эрдоган впервые стал президентом Турции в 2014 году. В 2017 году были приняты поправки к конституции, которые ввели президентскую систему в стране, обнулив для Эрдогана количество его президентских сроков. Он был снова избран на высший пост на выборах 2018 и 2023 года. В 2028 году, когда должны пройти следующие плановые выборы, истечет срок его нынешних полномочий.

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