Далай-лама заявил о намерении сохранить традицию перерождения
16:12 02.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Институт Далай-лам продолжит свое существование и традицию перерождения после смерти лидера. Об этом заявил духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV (Тензин Гьяцо) на своем сайте.
«В соответствии со всеми [полученными] просьбами я подтверждаю, что институт Далай-ламы продолжит существование», — говорится в заявлении.
Лидер буддистов отметил, что о продолжении традиции его в том числе попросили лидеры духовных традиций Тибета, члены Тибетского парламента в изгнании, члены Центральной тибетской администрации, буддисты из буддийских республик Российской Федерации и Азии, включая материковый Китай.
Далай-лама также напомнил, что 24 сентября 2011 года он обещал по достижении 90 лет провести консультации с практикующими буддизм людьми по вопросу сохранения института.
Согласно тибетской традиции, после смерти Далай-лама перерождается в теле ребенка.
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