Далай-лама заявил о намерении сохранить традицию перерождения

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Институт Далай-лам продолжит свое существование и традицию перерождения после смерти лидера. Об этом заявил духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV (Тензин Гьяцо) на своем сайте.

«В соответствии со всеми [полученными] просьбами я подтверждаю, что институт Далай-ламы продолжит существование», — говорится в заявлении.

Лидер буддистов отметил, что о продолжении традиции его в том числе попросили лидеры духовных традиций Тибета, члены Тибетского парламента в изгнании, члены Центральной тибетской администрации, буддисты из буддийских республик Российской Федерации и Азии, включая материковый Китай.

Далай-лама также напомнил, что 24 сентября 2011 года он обещал по достижении 90 лет провести консультации с практикующими буддизм людьми по вопросу сохранения института.

Согласно тибетской традиции, после смерти Далай-лама перерождается в теле ребенка.