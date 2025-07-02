Послу РФ в Баку выражен протест в связи с недружественными шагами российской стороны — МИД Азербайджана
17:00 02.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол России в Баку Михаил Евдокимов вызван в МИД Азербайджана, ему выражен протест в связи с недружественными шагами российской стороны. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.
«2 июля посол Российской Федерации в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в МИД Азербайджана. На встрече с замминистра Аразом Азимовым противоположной стороне был выражен протест в связи с недружественными действиями и шагами российской стороны, наносящими ущерб отношениям между двумя странами», — говорится в сообщении.
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