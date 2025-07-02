0
0
193
НОВОСТИ

Послу РФ в Баку выражен протест в связи с недружественными шагами российской стороны — МИД Азербайджана

17:00 02.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол России в Баку Михаил Евдокимов вызван в МИД Азербайджана, ему выражен протест в связи с недружественными шагами российской стороны. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

«2 июля посол Российской Федерации в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в МИД Азербайджана. На встрече с замминистра Аразом Азимовым противоположной стороне был выражен протест в связи с недружественными действиями и шагами российской стороны, наносящими ущерб отношениям между двумя странами», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:05 02.07.2025
Герман Греф: Искусственный интеллект – вишенка на торте, но сначала торт надо испечь
0
74
18:03 02.07.2025
Посольство РФ в Баку сообщает об обращениях сограждан о проверках у них документов «людьми в гражданском»
0
73
17:40 02.07.2025
Британия получит способные нести ядерное оружие истребители к 2030 году — Минобороны
0
122
17:12 02.07.2025
В армию РФ в 2025 году уже поступили более 210 тыс. контрактников — Медведев
0
169
16:32 02.07.2025
Структурные сдвиги в экономике РФ происходят быстрее ожиданий — Набиуллина
0
237
16:12 02.07.2025
Далай-лама заявил о намерении сохранить традицию перерождения
0
240
16:00 02.07.2025
Зеленский лишил гражданства Украины предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия
0
269
15:32 02.07.2025
Эрдоган может вновь баллотироваться в президенты Турции, считает его советник
0
243
15:12 02.07.2025
На Кубани мужчина осужден на 13 лет колонии за передачу СБУ данных о подлодках
0
253
15:00 02.07.2025
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1 235 военнослужащих
0
267

Возврат к списку