Послу РФ в Баку выражен протест в связи с недружественными шагами российской стороны — МИД Азербайджана

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол России в Баку Михаил Евдокимов вызван в МИД Азербайджана, ему выражен протест в связи с недружественными шагами российской стороны. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

«2 июля посол Российской Федерации в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в МИД Азербайджана. На встрече с замминистра Аразом Азимовым противоположной стороне был выражен протест в связи с недружественными действиями и шагами российской стороны, наносящими ущерб отношениям между двумя странами», — говорится в сообщении.