Еврокомиссия не стала требовать от Израиля репарации за разрушения в Газе
17:32 13.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия не комментирует, должен ли Израиль выделять из бюджета средства на восстановление сектора Газа, и не видит связи между данным вопросом и своими попытками экспроприировать российские активы в пользу Киева. Об этом заявила представитель ЕК Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.
«Это интересный вопрос, мы пока не будем комментировать его», — сказала она. Ей был задан вопрос, должен ли Израиль оплатить реконструкцию Газы, следуя логике ЕК, которая требует от РФ компенсировать расходы на восстановление Украины после завершения конфликта.
Как сообщил глава Европейского совета Антониу Кошта, тема использования российских активов для «репарационных выплат» Киеву будет обсуждаться на саммите ЕС 23–24 октября.
