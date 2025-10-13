0
НОВОСТИ

В Европе царит «ледяной мир» — глава внешней разведки ФРГ

17:12 13.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (БНД, служба внешней разведки страны) Мартин Егер заявил, что в настоящее время в Европе царит «ледяной мир», который может в любой момент перейти в конфронтацию.

«В Европе в лучшем случае царит ледяной мир, который в любой момент может перейти в горячую конфронтацию. Мы должны быть готовы к дальнейшей эскалации», — утверждал Егер, выступая на публичных слушаниях комитета Бундестага (парламента ФРГ) по контролю над деятельностью спецслужб.

Он подчеркнул, что БНД в будущем должна быть способна действовать в условиях возможного вооруженного конфликта с прямым участием Германии. По словам Егера, «важно подготовиться к этому уже сейчас». При этом он утверждал, что существует риск эскалации отношений с Россией в ближайшем будущем.

