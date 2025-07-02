Структурные сдвиги в экономике РФ происходят быстрее ожиданий — Набиуллина

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что структурные сдвиги в экономике России происходят быстрее ожиданий,

«На мой взгляд, структурные сдвиги в нашей экономике — они очевидны, и они масштабные. Они происходят быстрее, чем я, например, ожидала», — сказала Набиуллина, выступая на Финансовом конгрессе ЦБ.