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Структурные сдвиги в экономике РФ происходят быстрее ожиданий — Набиуллина

16:32 02.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что структурные сдвиги в экономике России происходят быстрее ожиданий,

«На мой взгляд, структурные сдвиги в нашей экономике — они очевидны, и они масштабные. Они происходят быстрее, чем я, например, ожидала», — сказала Набиуллина, выступая на Финансовом конгрессе ЦБ.

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