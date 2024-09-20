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Глава МИД Польши отказался от своих слов о Крыме

21:20 20.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отказался от своих слов о «передаче Крыма под мандат ООН», объяснив их «гипотетическим характером дискуссии», в которой он участвовал.

«На конференции [в Киеве] имела место гипотетическая дискуссия среди экспертов на основе off the record (без цитирования — прим. ТАСС), где мы обсуждали, как реализовать предложения самого президента [Украины Владимира] Зеленского о том, как вернуть Крым. Он говорил о дипломатических шагах», — заявил Сикорский на пресс-конференции для польских СМИ в Вашингтоне, слова министра приводит портал Onet.

Глава МИД Польши выступил со своей идеей на встрече в Киеве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал его предложение абсурдным.

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