Светлана Захарова стала и. о. ректора Московской государственной академии хореографии

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народная артистка РФ, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова назначена и. о. ректора Московской государственной академии хореографии (МГАХ). Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

«И. о. ректора Московской государственной академии хореографии назначена Светлана Захарова», — написала министр в своем телеграм-канале.

На этом посту Захарова сменит Марину Леонову, которая возглавляла МГАХ более 20 лет.