Светлана Захарова стала и. о. ректора Московской государственной академии хореографии
17:12 20.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Народная артистка РФ, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова назначена и. о. ректора Московской государственной академии хореографии (МГАХ). Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
«И. о. ректора Московской государственной академии хореографии назначена Светлана Захарова», — написала министр в своем телеграм-канале.
На этом посту Захарова сменит Марину Леонову, которая возглавляла МГАХ более 20 лет.
НОВОСТИ
- 18:40 20.09.2024
- Развитие экономического сотрудничества с РФ отвечает интересам Венгрии — Сийярто
- 18:00 20.09.2024
- Власти ФРГ оснастят правительственные самолеты системой защиты от ракет — Spiegel
- 17:32 20.09.2024
- В районе ЗАЭС ежедневно фиксируют полеты до 62 украинских БПЛА — Ульянов
- 17:00 20.09.2024
- Болгария потребует от ЕС прекратить ввоз украинских яиц — СМИ
- 16:32 20.09.2024
- Канцлер ФРГ Шольц рискует повторить судьбу Байдена — Politico
- 16:12 20.09.2024
- ЕС намерен с января 2025 года продлить заморозку активов центробанка РФ на 36 месяцев
- 16:02 20.09.2024
- Лада Дэнс посетила Единый пункт отбора на военную службу в Москве
- 16:00 20.09.2024
- Строительство автодороги вокруг Азовского моря потребует до 600 млрд рублей
- 15:32 20.09.2024
- 53 военных ВСУ сдались в плен за неделю — Минобороны РФ
- 15:12 20.09.2024
- Дефицит бюджета Украины на следующий год составит 19,4% ВВП
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать