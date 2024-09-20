Энергодар подвергся атаке ВСУ, поврежден трансформатор, создана угроза безопасности ЗАЭС
20:00 20.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Энергодар подвергся повторной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников, при этом создана прямая угроза безопасности Запорожской атомной станции, сообщили на ЗАЭС.
«Сегодня вечером город-спутник Запорожской АЭС подвергся повторной атаке дронов ВСУ. Создана прямая угроза безопасности ЗАЭС. Ударом дрона ВСУ поврежден трансформатор на подстанции „Заря“, находящейся в непосредственной близости от периметра ЗАЭС. Эта подстанция участвует в обеспечении питания объектов инфраструктуры станции. Атака на нее создает потенциальную угрозу безопасности АЭС», — говорится в сообщении в телеграм-канале станции.
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