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Пентагон скрыл информацию о десятках раненых военных после ударов Ирана по Иордании — NYT

16:00 20.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пентагон скрыл информацию о десятках военнослужащих ВС США, раненных на прошлой неделе в результате иранских ударов по Иордании. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times (NYT).

По данным издания, иранские ВС на прошлой неделе четырежды наносили удары по американским объектам в Иордании. Центральное командование ВС США официально сообщало, что в ходе четвертой волны ударов 17 июля погибли двое американских военнослужащих, один числится пропавшим без вести, четверо были госпитализированы, еще несколько получило легкие травмы.

Тем не менее в ходе предыдущих трех волн ударов на прошлой неделе ранения получили десятки военнослужащих ВС США, о чем структуры Пентагона не сообщали. Кроме того, в ходе тех атак повреждения также получило несколько американские военных вертолетов. Как заявил NYT представитель Пентагона, командование не обязано раскрывать информацию о раненных, если их травмы являются легкими и позволяют быстро вернуться к исполнению обязанностей. Он также добавил, что раскрытие подобной информации помогло бы ВС Ирана лучше оценивать результативность своих ударов и корректировать следующие атаки.

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