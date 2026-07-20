0
0
179
НОВОСТИ

Позиция КНДР по Украине не меняется, Пхеньян будет активно поддерживать Москву — глава МИД

16:12 20.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская специальная военная операция — это борьба за отстаивание российского суверенитета, позиция КНДР по Украине не меняется, заявила министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

«В нашей оценке нет никаких изменений: специальная военная операция России является священной войной для устранения первопричин кризиса на Украине, а также за отстаивание суверенитета и территориальной целостности своей страны», — сказала она в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

«Мы будем активно поддерживать нынешнюю политическую позицию России на международной площадке, как стратегический партнер, союзник, согласно договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Корейской Народной Демократической Республикой и Россией», — подчеркнула министр.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 20.07.2026
Импорт пшеницы из РФ в Грузию в I полугодии вырос на 37,2%
0
61
17:00 20.07.2026
5 млн женщин и детей в Афганистане нуждаются в срочной продовольственной помощи — ООН
0
93
16:42 20.07.2026
Собянин: Связка между МСД и улицей Академика Королева будет готова в 2026 году
0
133
16:32 20.07.2026
Следователи из США расследуют преступления в отношении боснийских сербов — ТВ
0
160
16:27 20.07.2026
Сбер: Россия и Китай закладывают общие стандарты суверенного ИИ на WAIC 2026
0
143
16:26 20.07.2026
Сбер: Важно мотивировать исследователей в области искусственного интеллекта
0
147
16:25 20.07.2026
Сбер: В ближайшее время ИИ не заменит человека, но заберет на себя до 80% рутины
0
145
16:24 20.07.2026
Сбер: Сегодня создать ИИ-агента может практически любой
0
152
16:23 20.07.2026
Сбер: В ближайшие 5-10 лет ИИ станет цифровым исполнителем сложных задач
0
156
16:00 20.07.2026
Пентагон скрыл информацию о десятках раненых военных после ударов Ирана по Иордании — NYT
0
242

Возврат к списку