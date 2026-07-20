Позиция КНДР по Украине не меняется, Пхеньян будет активно поддерживать Москву — глава МИД

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская специальная военная операция — это борьба за отстаивание российского суверенитета, позиция КНДР по Украине не меняется, заявила министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

«В нашей оценке нет никаких изменений: специальная военная операция России является священной войной для устранения первопричин кризиса на Украине, а также за отстаивание суверенитета и территориальной целостности своей страны», — сказала она в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

«Мы будем активно поддерживать нынешнюю политическую позицию России на международной площадке, как стратегический партнер, союзник, согласно договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Корейской Народной Демократической Республикой и Россией», — подчеркнула министр.