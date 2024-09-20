В районе ЗАЭС ежедневно фиксируют полеты до 62 украинских БПЛА — Ульянов
17:32 20.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы России ежедневно фиксируют в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС) полеты от 6 до 62 украинских беспилотников. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«В настоящее время российские вооруженные силы фиксируют ежедневно в районе ЗАЭС полеты от 6 до 62 украинских дронов. Всего за четыре месяца таких полетов было 2 054», — сказал дипломат в ходе сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.
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