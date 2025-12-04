0
Собянин: Этой зимой заработает первая обновленная флагманская лыжная трасса

17:22 04.12.2025

В Москве в нынешнем зимнем сезоне будут открыты 4312 объектов для зимнего отдыха горожан. Среди них 1295 катков (214 с искусственным льдом и 1081 — с естественным), 429 лыжных трасс, 2320 универсальных площадок для зимних видов спорта, 7 горнолыжных комплексов и 25 лыжных баз, 5 мест для катания на санях и тюбингах. Об этом заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил на заседании президиума правительства Москвы мэру Сергею Собянину.

Например, этой зимой будет открыта первая флагманская лыжная трасса протяженностью 13 км, которая соединит парк 850-летия Москвы в Марьине с парком на набережной Москвы-реки в Капотне. Снег на ней появится, когда температура воздуха в столице опустится ниже нуля. Для удобства спортсменов и гуляющих в парке горожан на протяжении трассы провели работы, позволившие расширить ее возможности. Например, 5 существующих пешеходных мостовых переходов заменили на железобетонные лыжероллерные переезды, оборудованные ограждением с деревянными перилами. На одном из участков трассы отделили потоки отдыхающих от катающихся на лыжах и лыжероллерах: проложили дополнительную полосу для катания и смонтировали настил для пешеходов По центру каждого из них размещены арки, через которые можно пройти пешком, не пересекаясь с лыжниками и лыжероллерами. Также были обустроены две площадки для снегогенерации и установлены два гаража для специализированной техники и модернизирована система освещения.

В 2026 и предстоящие годы планируется продолжить обновление лыжных трасс Москвы.

