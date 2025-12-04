Сбер первым в России открывает частным инвесторам доступ к фондовому рынку Индии

15:37

Сбер и УК «Первая» первыми в России открывают частным инвесторам доступ к фондовому рынку Индии. Новый фонд «Первая — Индия» предлагает инвестиции, доходность которых привязана к динамике индекса Nifty 50 — флагманского индекса NSE, в который входят акции 50 крупнейших по рыночной капитализации компаний этой страны.

Комбинированный ЗПИФ «Первая — Индия» для квалифицированных инвесторов зарегистрирован в российском правовом поле и находится под управлением УК «Первая». Инвестирование через фонд может позволить получить эффект от владения широкой корзиной индийских голубых фишек из различных секторов экономики. При этом пайщики избавлены от операционных и инфраструктурных сложностей, c которыми неизбежно приходится сталкиваться при инвестировании на зарубежных рынках напрямую.

Цель нового фонда — предоставить клиентам экспозицию на фондовый рынок одной из самых динамичных экономик мира и возможность расширить географическую диверсификацию активов.

«Мы открываем российским клиентам Сбера ещё одно окно инвестиционных возможностей — на этот раз в Южной Азии. Наш новый продукт — это удобный способ получить экспозицию на один из ключевых рынков мировой экономики — фондовый рынок Индии, – отметил Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка. – До настоящего момента у российских инвесторов не существовало комфортных решений для персональных вложений в индийские активы, но мы создали новый и эффективный финансовый мост между двумя странами, который позволил нам это реализовать».

«Мы рады поддержать Сбербанк в запуске инвестиционных решений, привязанных к индексу Nifty 50, которые укрепляют потоки капитала и открывают доступ российским инвесторам к растущим акциям индийского рынка с надежным бенчмарком, – прокомментировал Ашишкумар Чаухан, управляющий директор и главный исполнительный директор Национальной фондовой биржи Индии (NSE). – Эта инициатива отражает высокое доверие к рынкам Индии и углубляет финансовое сотрудничество между Индией и Россией. Национальная фондовая биржа готова к сотрудничеству со Сбербанком для укрепления связей между рынками двух стран, соблюдения стандартов регулирования и защиты инвесторов, а также наращивания ликвидности и повышения прозрачности для этих продуктов, чтобы создать новые возможности для инвесторов обеих стран».

Эмитентом структурных облигаций, одним из базовых активов по которым является индекс Nifty 50, выступает АО «Сбербанк КИБ», дочерняя организация ПАО Сбербанк.