Маск назвал Британию полицейским государством
14:32 04.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский миллиардер Илон Маск считает, что Великобритания превратилась в полицейское государство. Об этом он написал в соцсети X.
«Соединенное Королевство — полицейское государство», — отметил предприниматель. Так он отреагировал на пост, в котором утверждалось, что Королевский суд Кардиффа приговорил британца к 20 месяцам тюремного заключения за посты в X, содержащие расистские оскорбления в адрес темнокожих. В публикации, репост которой сделал Маск, уточняется, что судья Трейси Ллойд-Кларк, ответственная за этот вердикт, ранее постановила также из-за «переполненности тюрем» освободить мужчину, осужденного за изнасилование несовершеннолетней девочки.
В октябре американский предприниматель в посте в X резко высказался в адрес премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Маск назвал главу британского правительства «актером с пустой головой», которому «другие подсказывают, что говорить».
