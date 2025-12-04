0
Маск назвал Британию полицейским государством

14:32 04.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский миллиардер Илон Маск считает, что Великобритания превратилась в полицейское государство. Об этом он написал в соцсети X.

«Соединенное Королевство — полицейское государство», — отметил предприниматель. Так он отреагировал на пост, в котором утверждалось, что Королевский суд Кардиффа приговорил британца к 20 месяцам тюремного заключения за посты в X, содержащие расистские оскорбления в адрес темнокожих. В публикации, репост которой сделал Маск, уточняется, что судья Трейси Ллойд-Кларк, ответственная за этот вердикт, ранее постановила также из-за «переполненности тюрем» освободить мужчину, осужденного за изнасилование несовершеннолетней девочки.

В октябре американский предприниматель в посте в X резко высказался в адрес премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Маск назвал главу британского правительства «актером с пустой головой», которому «другие подсказывают, что говорить».

