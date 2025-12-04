0
НОВОСТИ

Встречающуюся у берегов Приморья рыбу фугу опасно даже просто брать в руки — биолог

12:32 04.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Случайное попадание встречающейся у берегов Приморья ядовитой рыбы фугу на прилавки магазинов не исключено. Такую рыбу опасно даже просто брать в руки, а самостоятельное приготовление может привести к летальному исходу, напомнил в беседе с ТАСС инженер Лаборатории экологии и эволюционной биологии водных организмов ИМО ДВФУ Никита Цыганов.

В последние годы в российских тихоокеанских водах появляются ранее нехарактерные виды рыб, например, акулы и скаты, которые традиционно обитают в гораздо более теплых широтах. Ученые связывают это либо с теплыми ответвлениями течения, которые меняют свое направление, либо с климатическими изменениями.

«Появление рыбы фугу семейства иглобрюховых у Приморских берегов — явление нередкое. Это обусловлено местом ее обитания — прибрежные районы Желтого, Восточно-Китайского и Японского морей. Иногда эта рыбка попадается даже на крючки рыбаков, но бывает, что оказывается на прилавках магазинов или рыбных рынков. Конечно, специально ее людям не продают под видом скумбрии или другой промысловой рыбы, на наших витринах она оказывается случайно. Однако при покупке рыбы стоит всегда оставаться внимательными и точно не пытаться пробовать готовить незнакомые вам виды. Фугу — как раз из таких», — сказал Цыганов.

Собеседник агентства подчеркнул, что рыба опасна высоким содержанием яда тетродотоксина в печени, икре, кишечнике и яичниках, поэтому при повреждении этих органов во время разделки есть высокий риск попадания яда на мышцы рыбы, которые чаще всего используют для приготовления. «Опасность яда заключается в том, что он высокотоксичен — смертельная доза составляет всего несколько миллиграмм, и антидота не существует», — пояснил эксперт.

