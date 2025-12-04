Прямая линия с Путиным пройдет 19 декабря
09:20 04.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря, сообщает Кремль.
Впервые совмещенное мероприятие пройдет в пятницу. Чаще всего и для прямой линии, и для ежегодной пресс-конференции выбирали четверг — суммарно 28 раз, следует из подсчетов ТАСС. Особенно явной тенденция стала после 2007 года. С тех пор Кремль всего дважды отступил от этой традиции: с большой пресс-конференцией в 2016 году (23 декабря, пятница) и с прямой линией в 2021-м (30 июня, среда).
Уже по традиции совмещенный формат получил название «Итоги года с Владимиром Путиным». Такое наименование используется с 2023 года. А в целом объединенный вариант впервые был использован в 2020 году — тогда провести оба мероприятия по отдельности, как раньше, помешали пандемийные ограничения.
