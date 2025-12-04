Уиткофф и Кушнер уверены, что РФ настроена на урегулирование конфликта на Украине — Трамп
09:05 04.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что у его спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера по итогам визита в Москву сложилось впечатление, что Россия настроена на урегулирования конфликта на Украине.
Хозяина Белого дома спросили, что Уиткофф и Кушнер рассказали ему после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. «Он хотел бы положить конец войне. Такое впечатление у них сложилось», — сказал американский лидер.
НОВОСТИ
- 09:32 04.12.2025
- 1 млн кв. метров жилья планируют ввести в Донбассе и Новороссии — Хуснуллин
- 09:20 04.12.2025
- Прямая линия с Путиным пройдет 19 декабря
- 09:00 04.12.2025
- Над регионами России и Черным морем за ночь сбили 76 украинских БПЛА
- 19:34 03.12.2025
- Сикорский: Совета Россия — НАТО и Основополагающего акта Россия — НАТО больше нет
- 19:10 03.12.2025
- Сийярто: Киевская военная мафия не увидит ни копейки из денег венгерского народа
- 18:50 03.12.2025
- Австралия и Новая Зеландия решили дать денег на закупки оружия у США для Украины
- 18:40 03.12.2025
- Генсек ООН: Я полагаю, что мы все еще далеки от решения [конфликта на Украине]
- 17:40 03.12.2025
- Власти США планируют провести операцию против сомалийских иммигрантов в Миннесоте — NYT
- 17:12 03.12.2025
- РФ откровенно высказала США соображения по мирному плану — Ушаков
- 17:00 03.12.2025
- США поддержали «репарационный кредит» Украине, утверждает фон дер Ляйен
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать