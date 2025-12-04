0
НОВОСТИ

Уиткофф и Кушнер уверены, что РФ настроена на урегулирование конфликта на Украине — Трамп

09:05 04.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что у его спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера по итогам визита в Москву сложилось впечатление, что Россия настроена на урегулирования конфликта на Украине.

Хозяина Белого дома спросили, что Уиткофф и Кушнер рассказали ему после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. «Он хотел бы положить конец войне. Такое впечатление у них сложилось», — сказал американский лидер.

