Над регионами России и Черным морем за ночь сбили 76 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 76 украинских БПЛА над регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 — над территорией Республики Крым, 16 — над территорией Ростовской области, 14 — над территорией Ставропольского края, 7 БПЛА — над территорией Белгородской области, 4 — над территорией Брянской области, 3 — над территорией Воронежской области, по 2 БПЛА — над территориями Орловской, Рязанской и Тульской областей, по 1 — над Московским регионом, над территориями Краснодарского края, Липецкой, Нижегородской областей и над акваторией Черного моря», — сообщили в военном ведомстве.