США больше не тратят свои средства на Украину — Трамп
11:32 04.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США больше не расходуют собственные средства на помощь Украине, НАТО покупает у Вашингтона вооружения для поставок Киеву. Об этом заявил в среду американский президент Дональд Трамп.
«Мы вообще не тратим деньги на эту войну, мы продаем все НАТО. Нас больше не грабят, как это было при [экс-президенте США Джо] Байдене, Байден раздавал всем все, что у нас было, раздавал наши ракеты и все, что они хотели получить бесплатно, он не понимал, что делает. Теперь за все платится полная цена — сначала все идет к НАТО, потом НАТО занимается распределением. НАТО платит нам», — сказал он журналистам в Белом доме.
Президент добавил, что хотел бы завершения украинского конфликта.
