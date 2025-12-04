0
0
135
НОВОСТИ

США больше не тратят свои средства на Украину — Трамп

11:32 04.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США больше не расходуют собственные средства на помощь Украине, НАТО покупает у Вашингтона вооружения для поставок Киеву. Об этом заявил в среду американский президент Дональд Трамп.

«Мы вообще не тратим деньги на эту войну, мы продаем все НАТО. Нас больше не грабят, как это было при [экс-президенте США Джо] Байдене, Байден раздавал всем все, что у нас было, раздавал наши ракеты и все, что они хотели получить бесплатно, он не понимал, что делает. Теперь за все платится полная цена — сначала все идет к НАТО, потом НАТО занимается распределением. НАТО платит нам», — сказал он журналистам в Белом доме.

Президент добавил, что хотел бы завершения украинского конфликта.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 04.12.2025
Встречающуюся у берегов Приморья рыбу фугу опасно даже просто брать в руки — биолог
0
48
12:20 04.12.2025
Задержаны три участника нападения на шестую роту десантников в Чечне в 2000 году
0
85
12:05 04.12.2025
Менее половины американцев считают, что США могут победить в вооруженном конфликте — опрос
0
113
12:00 04.12.2025
Госдепартамент переименовал Институт мира США в честь Трампа
0
121
11:20 04.12.2025
Доля G7 в мировой экономике сокращается, как шагреневая кожа — Путин
0
191
11:05 04.12.2025
РФ не согласилась с некоторыми пунктами плана США, работа над ним сложна — Путин
0
207
11:00 04.12.2025
Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию, указал Путин
0
217
10:32 04.12.2025
Медведев пригрозил ЕС репарациями в натуральной форме в случае кражи активов РФ
0
250
10:20 04.12.2025
Индия при Моди показала, что с ней нельзя говорить как с колонией — Путин
0
256
10:05 04.12.2025
Макрон призвал Китай строить заводы в Европе и создавать рабочие места
0
276

Возврат к списку